В центре Самары два легковых автомобиля едва не сварились в яме с горячей водой, которая образовалась из-за прорыва теплотрассы. Об этом сообщили в самарской компании "Предприятие тепловых сетей".

ЧП на теплотрассе произошло 18 октября около 05.00 мск. В результате повреждения теплотрассы на дороге образовалась промоина диаметром 139 мм рядом с жилым домом на проспекте Ленина, передают «Вести.ru». Грунт размыло на автостоянке рядом с домом и туда провалились две припаркованные машины Lada Priora и Renault Logan.

Место происшествия оцепили, машины извлекли, пострадавших нет. Авария устранена.