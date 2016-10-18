В московском Бирюлеве протестуют зоозащитники

У московского приюта для животных благотворительной автономной некоммерческой организации «Эко» в Бирюлеве протестуют зоозащитники. Представитель активистов сообщает, что «Эко» избавляется от трупов животных.

Представитель защитников животных Юрий Корецких сообщает в своем Twitter-аккаунте, что участники акции хотят воспрепятствовать выезду мусоровоза с территории организации „Бано Эко“, так как на грузовике вывозят трупы животных: так организация избавляется от следов преступлений. Сообщается, что полиция оттесняет активистов и уже задержало нескольких из них.

Корецких напоминает, что на территории этого же приюта этого же в апреле обнаружили более 40 трупов собак и кошек.