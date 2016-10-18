Тело 34-летнего мужчины было найдено сегодня в шахте лифта на Большой спортивной арене "Лужники" в Москве.

Об обнаружении трупа сообщили источники в правоохранительных органах столицы. Как сообщает сегодня агентство городских новостей «Москва», на Большой спортивной арене "Лужники" в настоящий момент проходят работы по реконструкции, а также строятся шахты лифтов. Предполагается, что рабочий случайно сорвался вниз с большой высоты и погиб на месте от полученных травм.

По факту случившегося сейчас проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.