Две машины провалились под асфальт в Самаре

Два автомобиля провалились под асфальт в Самаре из-за обвала грунта.

Источник в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на улице Ленина около 8.40 по местному времени из-за прорыва теплотрассы. Как сообщает РИА "Новости", в провал площадью примерно 15 кв. м. попали сразу два автомобиля, ни один человек не пострадал.

В связи с аварией в настоящий момент горячая вода не поступает в пять жилых домов - там живут примерно 1,2 тыс. человек. Проводятся аварийно-восстановительные работы.