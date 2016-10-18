Пьяная петербургская школьница выпала из окна третьего этажа

Вечером в понедельник, 17 октября, на улице Латышских Стрелков из окна третьего этажа выпала пьяная школьница.

Шестнадцатилетняя девочка была экстренно доставлена в больницу в тяжелом состоянии, правда, по большей части не из-за ушибов и травм, а из-за сильнейшего алкогольного отравления. Как сообщает портал Life, у подростка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, подвывих шейного отдела позвоночника, а также травма подбородка.

Предполагается, что школьница веселилась в гостях у друзей, выпила водки, подошла к окну и выпала на улицу. Домой ее забрала мама, которая и вызвала "скорую".