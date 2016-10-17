Житель Подмосковья угнал из гаража гидроцикл

Житель Московской области вскрыл при помощи лома дверь чужого гаража и угнал оттуда водный мотоцикл стоимостью около 1,4 млн рублей.

Мужчина увидел, как хозяин гидроцикла ставил его в гараж, а затем, подгадав время, сломал замок. После этого он присоединил прицеп с транспортным средством к своему автомобилю и быстро скрылся, передает «Подмосковье сегодня» данные пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

Впоследствии злоумышленник продал прицеп и начал поиски покупателя гидроцикла, однако в этот момент его нашли полицейские. В отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.