Турникет московского метро зажал голову ребенку

На одной из станций московского метрополитена произошел инцидент - голову маленькой девочки зажало в турникете.

Происшествие случилось, когда ребенок заходил с бабушкой на станцию метро "Новогиреево". Турникет ударил девочку по голове, а потом захлопнулся, вследствие чего малышка оказалась зажата. Бабушка незамедлительно обратилась за медицинской помощью.

Впоследствии, как уточняет портал Life, у девочки был диагностирован ушиб головы. В настоящий момент устанавливается точная причина случившегося. Согласно последней информации, жизни ребенка сейчас ничто не угрожает.