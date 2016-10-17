Банда уральских "кредитных мошенников" попала на скамью подсудимых
17 октября 2016, 13:49 [ «АН-Екатеринбург» ]
31-летнего Константина Залесова и 32-летнего Андрея Миронова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С мая 2012 по декабрь 2013 года они в составе организованной группы, куда входили еще семь человек, похитили у банков 68 млн рублей.
По версии следствия, злоумышленники искали подставных лиц, на которых оформляли кредиты в банках. Для подтверждения платежеспособности они изготавливали поддельные документы о месте их работы и доходах. В банду входили сотрудники службы безопасности банков и даже бывшие сотрудники органов внутренних дел.
«Уголовные дела в отношении Миронова и Залесова были выделены в отдельные производства в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве», – сообщается в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Расследование уголовных дел в отношении других участников банды продолжается. Общая сумма ущерба, нанесенного мошенниками кредитным организациям, составила 68 млн рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела в отношении Залесова и Миронова направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. За мошенничество в особо крупном размере им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.