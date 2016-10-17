Пожар вспыхнул в одной из детских поликлиник Челябинска

В одной из детских поликлиник Челябинска вспыхнул пожар, вследствие чего сотрудникам медицинского учреждения пришлось эвакуировать из здания не менее 75 человек.

На место случившегося прибыли пожарные, которые установили, что произошло короткое замыкание в электрощитке, откуда начал валить густой дым. Как сообщает сегодня URA.ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону, действия сотрудников поликлиники оцениваются как своевременные и грамотные.

Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал. Пламя было потушено еще до прибытия спасателей.

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