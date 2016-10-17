В Москве ограбили дом вице-президента компании МТС
17 октября 2016, 12:42 [ «АН-онлайн» ]
По факту случившегося полиция приняла решение возбудить уголовное дело по статье "кража". Похитителей ценностей разыскивают, передает Life.
17 октября 2016, 12:42 [ «АН-онлайн» ]
По факту случившегося полиция приняла решение возбудить уголовное дело по статье "кража". Похитителей ценностей разыскивают, передает Life.
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