Житель Подмосковья едва не сгорел из-за Samsung Galaxy

В реанимацию столичной больницы доставили 55-летнего жителя Подмосковья, у которого были обожжены лицо, голова, руки, шея и повреждены дыхательные пути. Как рассказал пострадавший, он чуть не погиб при взрыве нового телефона Samsung Galaxy.

По словам мужчины, он поставил гаджет на подзарядку, положил его на диван и вышел из комнаты. Через какое-то время он услышал хлопок и почувствовал, что пахнет гарью. Мужчина прибежал в комнату и увидел, как полыхает диван, на котором лежал телефон, сообщает life.ru.

Он попытался потушить пожар, однако у него ничего не вышло. Пламя разгорелось с новой силой. Осознав, что ему не побороть огонь, мужчина бросился спасать свою жизнь.

По словам очевидцев, трехэтажный особняк сгорел, как карточный домик, буквально на глазах. Супругу пострадавшего и их гостя спасли соседи.

По словам женщины, они приобрели телефон Samsung Galaxy совсем недавно. Кстати, Galaxy Note 7 стали продавать в августе, однако уже в сентябре вдруг запретили их реализацию во всем мире. Сообщается, что такое решение было принято из-за склонности телефонов к самовоспламенению.