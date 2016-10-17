В Москве девушку изнасиловал мужчина в форме сотрудника полиции

В Москве на молодую девушку напал мужчина в форме сотрудника полиции.

Человек остановил потерпевшую на улице, чтобы проверить документы, затем посадил ее в машину и отвез в подмосковную квартиру. Там мужчина изнасиловал свою жертву, после чего ей удалось сбежать из помещения и обратиться в правоохранительные органы. Девушка очень четко описала приметы насильника.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося, передает портал Life.

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