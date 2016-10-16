Под Екатеринбургом грузовик протаранил дом, пять человек погибли

Трагедия произошла 16 октября в Горноуральском городском округе Свердловской области. Грузовик на огромной скорости врезался в стену многоквартирного жилого дома. В аварии погибли пять человек и один ранен.

Источник в спасательных службах Свердловской области сообщил журналистам, что по неустановленной причине грузовик врезался в двухэтажный многоквартирный жилой дом на улице Совхозной. Авария произошла в населенном пункте Николо-Павловское, передают РИА Новости.

Все погибшие – пассажиры, находившиеся в кабине грузового автомобиля. В живых остался лишь ребенок, который госпитализирован в местную больницу с травмами средней степени тяжести. Ведется следствие.