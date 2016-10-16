В Московской области сгорел супермаркет

В Волоколамском районе Московской области 16 октября полностью сгорел супермаркет торговой сети «Дикси». Известно, что пожар в магазине начался еще утром, магазин находился в селе Осташево, передает МЧС.

В региональном отделении МЧС сообщили, что площадь возгорания составила 2,5 тысяч квадратных метров. Это огромная площадь, и если судить только по ней, то очевидно, что пожарные службы вызвали не сразу, пытаясь потушить пожар своими средствами.

Пока версий возникновения пожара нет, ведется проверка всех обстоятельств инцидента, передает «Росбалт». Известно, что пострадавших от пожара нет. В тушении пожара участвовали 15 автомобилей МЧС. Имущественный ущерб тоже пока не установлен.