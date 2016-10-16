В Таиланде слоненок спас тонущего дрессировщика

В Сети набирает популярность трогательное видео, на котором слонёнок кидается в бурную реку для спасения своего тонущего дрессировщика. Сообщается, что ролик снят в Природном парке слонов в Таиланде.

Ролик о слоненке опубликован на видеохостинге YouTube. Позже выяснилось, что ситуацию смоделировал сам дрессировщик, 42-летний канадец Даррик Томсон, сотрудник парка, передает «Лайф».

Томсон объяснил, что только притворился тонущим в благородных целях: он наглядно доказал людям, что если они относятся к животным с любовью, то те отплатят им тем же. Вдобавок, Томсон сумел оригинально развлечь очевидцев происодящего.