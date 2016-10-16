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Париж протестует против однополых браков

16 октября 2016, 19:40 [ «АН-онлайн» ]

Париж протестует против однополых браков
globallookpress.com

Несколько тысяч парижан 16 октября приняли участие в манифестации французской общественной организации в поддержку традиционных семей Manif pour tous, передает французское агентство Франс Пресс.

Полиция Парижа сообщает, что в акции приняли участие до 24 тысяч человек, однако, организаторы мероприятия говорят о 200 тысячах участников. В любом случае, манифестация массовая.

В префектуре полиции Парижа информируют о задержании 13 человек, из которых шестеро являются активистками движения Femen, передают РИА Новости. Сообщается, что в ходе манифестации феминистки разделись до пояса. Еще семерых человек доставили в участок за незаконное ношение оружия и за хранение наркотиков.

 

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