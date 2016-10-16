В Подмосковье самолет зацепил провода ЛЭП, есть раненые

Легкомоторный самолет задел линию электропередачи и после этого совершил жесткую посадку. Инцидент произошел в Московской области. Известно, что при аварии пострадали два человека, они госпитализированы.

Межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного Комитета Российской Федерации сообщает что инцидент произошел рядом с деревней Мышкино (это Можайский район Московской области). Самолет модели Рioneer 330 вылетел с аэродрома на 96-м км Минского шоссе с целью прогулки. На борту судна находились двое мужчин - пилот и пассажир. По факту инцидента проводится доследственная проверка.