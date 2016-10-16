В Зеленограде агрессивный пациент напал на фельдшера скорой

В Зеленограде сотрудник скорой помощи подвергся нападению пациента, к которому прибыл на вызов. Мужчина потребовал отвезти его в Москву, а получив отказ, пришел в ярость.

Как сообщает Life, бригада скорой, состоящая из двух человек, прибыла на вызов к 30-летнему мужчине, жаловавшемуся на боли в сердце. Пациент потребовал от фельдшеров доставить его в одну из московских больниц к лечащему врачу, а когда ему в этом было отказано, набросился на одного из медиков, повалил на пол и стал бить по голове.

Второй фельдшер бросился на помощь коллеге. Ему удалось оттащить агрессивного пациента, после чего сотрудники скорой повалили его на пол, зафиксировали и вызвали полицию.

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