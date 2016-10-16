Футбольные фанаты устроили беспорядки после матча “Динамо”-”Факел”

Футбольные фанаты в Воронеже устроили массовые беспорядки на матче между столичным “Динамо” и местным “Факелом”. Четыре человека пострадали, девять были задержаны сотрудниками полиции.

Драка между болельщиками местной команды и гостями из столицы вспыхнула на 58-й минуте матча. Игру на некоторое время пришлось прервать. После матча, завершившегося со счетом 2:1 в пользу “Факела”, между фанатами снова вспыхнул конфликт, закончившийся вмешательством стражей порядка. Задержанным грозит штраф за административное правонарушение от 3 до 10 тысяч рублей.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Сообщалось, что в результате драки из травматического пистолета был ранен сотрудник полиции, однако руководство регионального МВД не подтвердило эту информацию. Было установлено, что травмы полицейский получил в свободное от работы время.

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