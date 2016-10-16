Россиянку задержали в аэропорту Афин с нелегальными 2,3 млн евро

В международном аэропорту города Афины 16 октября была задержана гражданка Российской Федерации за попытку нелегально провезти через границу 2,3 миллиона евро. Деньги не были указаны в декларации.

Известно, что россиянка прибыла в Афины в минувшую субботу рейсом "Аэрофлота" из Москвы. При прохождении контроля у нее были найдены 2,2135 миллиона евро и 58,9 тысячи долларов наличными. Часть денег была в багаже, а часть дама спрятала под своей одеждой, передают РИА Новости.

Поскольку деньги не были задекларированы, таможня имеет право наложить штраф в 25% от найденной суммы (553,375 тысячи евро). Но если женщина не докажет законное происхождение своих денег, то таможня конфискует всю сумму.