В Перми мужчина напал на посетителя кафе с ножом

В одном из кафе Перми на днях произошла драка с поножовщиной, в ходе которой был ранен человек.

В настоящий момент пострадавший находится в больнице, а нападавший - в следственном изоляторе. Как сообщает портал 59.ru, двое мужчин в день инцидента распивали спиртные напитки за одним столиком. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, в результате чего один из них ударил ножом другого в грудь и живот. В пресс-службе краевого ГУ МВД уточнили, что подозреваемый был незамедлительно доставлен в дежурную часть полиции Перми.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.