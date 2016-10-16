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В Перми мужчина напал на посетителя кафе с ножом

16 октября 2016, 13:53 [ «АН-онлайн» ]

В Перми мужчина напал на посетителя кафе с ножом
фото: pixabay.com

В одном из кафе Перми на днях произошла драка с поножовщиной, в ходе которой был ранен человек.

В настоящий момент пострадавший находится в больнице, а нападавший - в следственном изоляторе. Как сообщает портал 59.ru, двое мужчин в день инцидента распивали спиртные напитки за одним столиком. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, в результате чего один из них ударил ножом другого в грудь и живот. В пресс-службе краевого ГУ МВД уточнили, что подозреваемый был незамедлительно доставлен в дежурную часть полиции Перми.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

 

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