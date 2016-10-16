В Москве обнаружили подпольную оружейную мастерскую

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконную мастерскую, занимающуюся изготовлением и ремонтом оружия. В ходе обыска было изъято 83 единицы огнестрельного оружия.

В ходе следственных мероприятий сотрудники полиции установили, что в мастерской на улице Головачева в Москве производится ремонт огнестрельного оружия различного типа. Лицензия на подобный вид деятельности у владельцев мастерской оказалась давно просроченной, срок ее действия истек 14 лет назад.

Полицейские изъяли 83 единицы огнестрельного оружия, а также две единицы нарезного оружия и почти полторы тысячи единиц боеприпасов к нему. Возбуждено уголовное дело.

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