Полицейского Тюмени нашли мертвым в рабочем кабинете

Сотрудник полиции одного из отделов Тюмени найден мертвым на рабочем месте. По этому факту проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Тюменской области. Известно, что это было самоубийство.

В пресс-службе пояснили, что полицейский покончил жизнь самоубийством: на месте происшествия была найдена посмертная записка. В данное время по делу проводится служебная проверка, следователи выясняют причины суицида.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области журналистам сообщили, не раскрывая точного содержания посмертной записки, что причиной суицида стали проблемы личного характера.