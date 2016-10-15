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Полицейского Тюмени нашли мертвым в рабочем кабинете

15 октября 2016, 18:11 [ «АН-Тюмень» ]

Полицейского Тюмени нашли мертвым в рабочем кабинете
globallookpress.com

Сотрудник полиции одного из отделов Тюмени найден мертвым на рабочем месте. По этому факту проводится служебная проверка, сообщает  пресс-служба ГУ МВД по Тюменской области. Известно, что это было самоубийство.

В пресс-службе пояснили, что полицейский покончил жизнь самоубийством: на месте происшествия была найдена посмертная записка. В данное время по делу проводится служебная проверка, следователи выясняют причины суицида.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области журналистам сообщили, не раскрывая точного содержания посмертной записки, что причиной суицида стали проблемы личного характера.

 

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