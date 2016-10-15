Неожиданным откровением поделилась со своими подписчиками 43-летняя звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн. Актриса под популярным хэштегом «почему женщины не рассказывают» сообщила, что ее изнасиловали.

О нападении актриса рассказала на своей странице в Twitter. Роуз Макгоуэн сообщила, что ее изнасиловал один из голливудских продюссеров. Откровение появилось под хэштегом #whywomendontreport (в переводе – «почему женщины не рассказывают»), передает «Лайф». Имя насильника актриса почему-то не назвала.

Роуз Макгоуэн - американская актриса, режиссёр и певица итальянского происхождения. Более всего известна по роли Пейдж Мэтьюс в телесериале «Зачарованные», в котором снималась с 2001 по 2006 годы. Также она известна по ролям в кинофильмах «Поколение DOOM», «Крик», «Грайндхаус», «Королевы убийства», «Пятьдесят мертвецов» и «Конан».