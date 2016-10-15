Пьяный финский пилот заблудился в небе

Пилот частного самолета из Финляндии поразил диспетчеров своим сообщением: «Я не могу приземлиться, так как не знаю, где нахожусь!» Общими усилиями диспетчеров самолет посадили, а пилот сдал тест на алкоголь.

Финский пилот не смог найти родной аэродром города Пори, потому что был изрядно пьян, как показал тест на алкоголь, который его заставили пройти после приземления, сообщает tvzvezda.ru.

В крови 51-летнего летчика обнаружили более трех промилле алкоголя. Смертельная доза алкоголя для взрослого – 5,0 промилле, так что неудивительно, что пилот потерял ориентацию в пространстве. Впрочем, на земле после удачной посадки (не смотря на опьянение!) пилот потерял больше: его лишили прав управления самолетом и заодно – автомобилем, так как на аэродром он приехал на авто.