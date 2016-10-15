Под Красноярском рейсовый автобус врезался в бензовоз

В Красноярском крае неподалеку от поселка Стрелка рейсовый автобус с пятнадцатью пассажирами, находившимися в салоне, столкнулся с бензовозом.

Пассажирский автобус, выполнявший рейс из Мотыгино в Красноярск, врезался в бензовоз, который по неустановленным пока причинам съехал в кювет. В момент столкновения бензовоз был пустым, поэтому разлития топлива не произошло. В результате аварии пострадали три человека - водитель автобуса и два пассажира. О состоянии других пассажиров, находившихся в салоне, а также водителя бензовоза пока не сообщается.

Сотрудники следственных органов приступили к выяснению обстоятельств столкновения.

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