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СМИ: экс-глава “Оборонэнерго” подозревается в хищениях на сумму 450 миллионов рублей

15 октября 2016, 08:27 [ «АН-онлайн» ]

СМИ: экс-глава “Оборонэнерго” подозревается в хищениях на сумму 450 миллионов рублей
Фото: globallookpress.com

Бывший гендиректор ОАО “Оборонэнерго” Михаил Фомин подозревается в хищениях на сумму 450 миллионов рублей. Под подозрение также попали несколько его подчиненных.

Издание “Коммерсант” со ссылкой на собственные источники информации сообщает, что Фомин уже задержан, а другие подозреваемые находятся под домашним арестом. По предварительной версии, хищение происходило при поставках электроэнергии структурам Министерства обороны.

Сотрудники правоохранительных органов связывают мошенничество в “Оборонэнерго” с хищениями на другом предприятии  - “Оборонэнергосбыт”. В рамках объединенного расследования уже назначено проведение нескольких экспертиз, в том числе для оценки окончательной суммы ущерба.

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