Инцидент произошел в штате Калифорния (США). Белую акулу дайверы пытались привлечь огромными кусками тунца, но той внезапно захотелось «познакомиться» с человеком, - аквалангист выжил благодаря опыту.

За действиями акулы планировалось понаблюдать через железные прутья клетки, в которой и находился дайвер. Но рыбина повела себя неадекватно, как и подобает хищнику: она внезапным броском пробила прутья клетки и ворвалась внутрь…

Мужчина, опытный дайвер, оказавшись в одной клетке с белой акулой, повел себя спокойно и не нервничая, плавно отошел к другой стороне клетки, где его и приняли коллеги, вытащив наружу. Видео с инцидентом выложили на YouTube.