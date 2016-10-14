ДНР: пьяные украинские танкисты раздавили семейную пару в Донбассе

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что 14 октября пьяные украинские силовики на танке раздавили двух мирных жителей в Донбассе.

Под гусеницами танка погибла супружеская пара. Инцидент произошел у поселка Новомарьевка Добропольского района, который контролируется украинской стороной, на границе с Днепропетровской областью. Точная дата трагедии не называется, передает «Лента.ru».

Ранее ряд СМИ сообщал, что сотрудники миссии ОБСЕ обнаружили в контролируемом Украиной городе Красногоровке (Донецкая область) останки женщины, которая погибла под траками военной машины.

По данным ООН, в июле 2016 в военном конфликте пострадали 73 человека, восемь из них погибли. Таких потерь мирного населения здесь не было с августа минувшего года.