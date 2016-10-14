Одному из магазинов бытовой техники в городе Сент-Остелл (Великобритания) не повезло: к ним зашел покупатель с ловкостью слона: за несколько секунд неловкий мужчина случайно разбил 4 телевизора.

Четыре плазменные панели посетитель уронил чисто случайно, неловко присев на корточки, чтобы лучше рассмотреть нижний телевизор. Так уж получилось у неловкого покупателя, что хотел посмотреть, но случайно уронил, а одна «плазма» повалила другую, - опешивший от такого мужчина интуитивно попятился назад и снес спиной еще два телевизора…

Все запечатлела камера видеонаблюдения в магазине, благодаря чему можно воочию убедиться, что нечаянно можно нанести магазину ущерб в 5 тысяч фунтов (свыше 385 тысяч рублей). Пока не уточняется, придется ли покупателю выплачивать этот ущерб магазину, хотя абсолютно очевидно, что он этого не хотел...