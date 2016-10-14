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Акула ворвалась в клетку с дайвером (ВИДЕО)

14 октября 2016, 17:46 [ «АН-онлайн» ]

Акула ворвалась в клетку с дайвером (ВИДЕО)
Фото: pixabay.com

В соцсети появилось страшное видео, на котором запечатлен момент нападения акулы на человека. Дайвер опустился в воду в клетке, в которой были привязаны куски тунца. Таким образом, он хотел привлечь белую акулу и понаблюдать за ней вблизи. Однако вышло иначе.

Акула заинтересовалась не тунцом, а человеком в клетке. Да так, что со всего маху проломила прутья клетки и проникла внутрь. Дайвер оказался лицом к лицу с зубастым чудищем, сообщает tvzvezda.ru.
Человеку спас жизнь лишь его богатый опыт подводных погружений. Он сумел совладать с собой и не поддался панике. Дайвер спокойно отплыл подальше от акулы к другой стенке клетки. После этого его вытащили из воды.

 

 

 

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