Акула ворвалась в клетку с дайвером (ВИДЕО)

В соцсети появилось страшное видео, на котором запечатлен момент нападения акулы на человека. Дайвер опустился в воду в клетке, в которой были привязаны куски тунца. Таким образом, он хотел привлечь белую акулу и понаблюдать за ней вблизи. Однако вышло иначе.

Акула заинтересовалась не тунцом, а человеком в клетке. Да так, что со всего маху проломила прутья клетки и проникла внутрь. Дайвер оказался лицом к лицу с зубастым чудищем, сообщает tvzvezda.ru.

Человеку спас жизнь лишь его богатый опыт подводных погружений. Он сумел совладать с собой и не поддался панике. Дайвер спокойно отплыл подальше от акулы к другой стенке клетки. После этого его вытащили из воды.