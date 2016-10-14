В Кирове начали пропадать дорогостоящие велосипеды

Один из них стоил 200 тысяч рублей. Причем кражи совершались одинаково: хозяин приезжал на своем «железном друге» и отлучался в магазин. Некоторые пристегивали велосипеды к металлическим ограждениям трос-замками.

Но вора это не останавливало: он перекусывал трос кусачками и уводил «железного» коня. Из-за того, что все кражи были совершены за последнюю недели и были похожи между собой, у полицейских возникло подозрение, что все это дело рук одного человека.

На днях перступник был задержан. Им оказался уже побывавший в местах не столь отдаленных 28-летний кировчанин. Он рассказал сотрудникам органов, что все велосипеды без проблем сдал в ломбард.

Сейчас возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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