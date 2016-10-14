В Новосибирске вдохновленный фильмом “Форсаж” шестиклассник угнал автомобиль

Учащийся шестого класса одной из новосибирских школ угнал автомобиль своего соседа, припаркованный на стоянке перед домом. Мальчик заявил, что к совершению поступка его подтолкнул фильм “Форсаж”.

По сообщению Life, 13-летний подросток вскрыл автомобиль ВАЗ-2106, принадлежащий проживавшему по соседству мужчине. Угнав “жигули” с автостоянки, школьник поехал кататься, однако уже спустя несколько часов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как впоследствии объяснил подросток, на этот противозаконный поступок его вдохновил популярный фильм “Форсаж”. Школьник также утверждал, что в момент задержания уже собирался вернуть автомобиль на место.

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