Жительница Санкт-Петербурга умерла после покраски рам в квартире

Жительница Санкт-Петербурга и ее сын были доставлены в больницу с сильным отравлением. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось. Спустя несколько дней она скончалась, не приходя в сознание.

43-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии с острым ингаляционным отравлением. Спустя час с таким же диагнозом был доставлен в больницу и ее 21-летний сын. Сотрудники медучреждения оценивали состояние обоих пациентов как тяжелое. Женщина впала в кому, из которой врачам так и не удалось ее вывести, - сообщает Life.

Сын пострадал меньше и через несколько дней пришел в себя. Молодой человек рассказал, что они с матерью покрасили в квартире рамы обычной краской, купленной в строительном супермаркете. Пары этой краски и стали причиной тяжелого отравления.

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