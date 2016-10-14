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Вместо двух тысяч рублей проститутка забрала у москвича два миллиона

14 октября 2016, 12:03 [ «АН-онлайн» ]

Вместо двух тысяч рублей проститутка забрала у москвича два миллиона
Фото: pixabay.com

Плачевно закончилось для жителя столицы свидание с девушкой легкого поведения. По словам мужчины, он вызвал проститутку через один из сайтов в Интернете. Затем привел дамочку в свою квартиру. Однако позже не смог расплатиться с ней за услуги, так как в доме не оказалось наличных денег. 

Но жрица любви не растерялась. Вместо скандала она просто взяла, да и напоила своего клиента покрепче, сообщает life.ru. А когда мужчина был уже невменяем, возместила свой ущерб в две тысячи рублей часами за два миллиона «деревянных».
Протрезвев, мужчина обнаружил пропажу. Возмущенный такими недетскими «процентами», он обратился в полицию.

  

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