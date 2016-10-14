В КБР ликвидировали боевиков, готовивших теракт

Сотрудники силовых ведомств провели в Кабардино-Балкарской Республике операцию по нейтрализации боевиков, причастных к нападению на полицейских в районе города Прохладный.

Правоохранительными органами была получена информация о местонахождении бандитов в районе селения Яникой. Столкновение произошло, когда одна из бригад, сформированных для патрулирования окрестностей, попыталась остановить автомобиль, чтобы проверить документы у находившихся в салоне людей. Однако те открыли огонь по сотрудникам полиции и попытались скрыться. В ходе завязавшейся перестрелки трое боевиков были ликвидированы.

Как стало известно, бандиты вели подготовку к теракту, который намеревались совершить в одном из общественных мест в годовщину нападения на город Нальчик.

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