В Красноярском крае кассир электрички приняла роды в вагоне

В Красноярском крае кассир пригородного поезда не растерялась, когда у одной из пассажирок начались роды прямо в вагоне.

Как стало известно, молодая женщина, находясь на последнем месяце беременности, села в электричку, чтобы добраться до ближайшей больницы - попасть к врачам другим способом из ее населенного пункта невозможно. Однако роды у нее начались задолго до прибытия поезда к месту назначения.

Билетный кассир электрички не растерялась в нестандартной ситуации и пришла на помощь молодой маме, приняв у нее роды прямо в вагоне. Сообщается, что сейчас женщина и ребенок уже готовятся к выписке из больницы.

Это не единственный случай такого рода: в данном регионе до многих населенных пунктов можно добраться только на электричке в связи с отсутствием автомобильных дорог.

Читайте также: