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Житель Приамурья пойдет под суд за найденное в лесу золото

14 октября 2016, 07:02 [ «АН-онлайн» ]

Житель Приамурья пойдет под суд за найденное в лесу золото
Фото: pixabay.com

Около килограмма золота нашел в лесу неподалеку от реки Большая Эракигра житель Амурской области. Однако драгоценная находка привела его в итоге на скамью подсудимых.

Банку с 880 граммами золота общей стоимостью в 2,4 миллиона рублей мужчина нашел в лесном массиве. Спрятав находку в салоне автомобиля, мужчина отправился в ближайший город, чтобы продать там золото. Однако в процессе поездки был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, которые задержали его и изъяли золото. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении и транспортировке драгоценных металлов.

Это не первый подобный случай в данном районе, поскольку здесь находятся крупные золотые месторождения.

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