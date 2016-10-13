В Кирове судебные приставы помогли вернуть сбежавшего из детсадика ребенка

Днем во вторник на улице Сурикова города Кирова прохожие заметили маленького ребенка без сопровождения взрослых. Мальчик был в растерянности. Обратившейся к нему женщине он объяснил, что ищет своих родителей.

Решив, что ребенок потерялся, женщина взяла его за руку и повела в здание участков мировых судей. Обнаружившая ребенка женщина передала его дежурившему на проходной сотруднику ФССП по Кировской области. Он в свою очередь сразу же вызвал полицию.

Почти сразу же выяснилось, что это не родители виноваты, что их чадо находится на улице без присмотра. Оказалось, что мальчика хватились и разыскивают в соседнем детсадике. На дежурный пост пришла медработник этого дошкольного учреждения и ей в присутствии полиции передали ребенка.

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