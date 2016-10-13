Мужчина избил и изрезал мать и ребенка в одном из домов Москвы за замечание

В Москве в среду, 12 октября, мужчина напал на мать с маленьким ребенком, избил их и изрезал ножом за то, что женщина сделала ему замечание.

Инцидент случился в подъезде дома номер 4/1 по улице Русаковская. Как сообщает РЕН ТВ, мужчина является соседом пострадавших, он неадекватно отреагировал на замечание и бросился на мать и малыша, которые шли с прогулки домой, с ножом.

После стычки женщина была экстренно госпитализирована с ранением. Нападавший в тот же день был задержан сотрудниками полиции. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, по факту происшествия проводится тщательная проверка.

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