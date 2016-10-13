В Омске мужчина 10 лет жил с куском сверла в челюсти, который забыл стоматолог

Десять лет назад жителю Омска поставили коронку. С тех пор его периодически мучили зубные боли, но он терпел. Когда уже не осталось сил выносить боль, мужчина обратился за медицинской помощью.

Врачи сделали рентген и остолбенели. На снимке виднелся кусок сверла, по всей видимости, забытый в челюсти при установке коронки. Он-то и не давал бедняге спокойной жизни, сообщает life.ru.

Теперь злосчастную находку придется удалить вместе с коронкой. Однако 54-летний житель Омска не готов спустить с рук нерадивому медику десять лет своих мучений и намерен идти в суд. Вот только беспокоится, что вряд ли сохранил документы, свидетельствующие о проведенной в прошлом процедуре.