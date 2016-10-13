Женщина, выпрыгнувшая из окна с сыном, оставила записку

Жительница Омска, которая выбросилась вместе со своим девятилетним сыном из окна, оставила предсмертную записку.

Женщина заявила, что у нее было слишком много личных проблем и не было другого выхода. Как сообщает портал Life, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, она разводилась с мужем, а также была лишена родительских прав из-за психического заболевания.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Напомним, женщина взяла своего сына и выбросилась из окна девятого этажа.

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