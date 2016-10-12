В Екатеринбурге закрыли станцию метро
12 октября 2016, 18:01 [ «АН-Екатеринбург» ]
Из-за подозрительной находки 12 октября днем в Екатеринбурге была оцеплена станция метро «Чкаловская». Об этом сообщали горожане в социальных сетях и городских форумах.
«Что на станции "Чкаловская" произошло? Ее закрыли по непонятным причинам», - беспокоились екатеринбуржцы.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов оцепили станцию метро, привычный режим работы нарушен. Информацию о подозрительной находке в пресс-службе полиции подтвердили.
«Во время обхода подведомственной территории наряд полиции обнаружил на скамейке бесхозный предмет. В 15.25 эвакуированы люди, вызваны взрывотехники „Уралвымпела“ и создана зона безопасности», — рассказал Валерий Горелых. Итоги проверки пока не уточняются.
Дежурившие в метро сотрудники полиции обратили внимание на подозрительный предмет и вызвали специалистов. В целях безопасности всех пассажиров метро эвакуировали, станцию оцепили. На время проведения мероприятия поезда не