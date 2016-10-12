Пассажирка авиалайнера скончалась в полете от сердечного приступа

Роковой ошибкой стало для 53-летней пассажирки рейса Анталья-Москва решение сдать лекарства в багажный отсек. Женщина страдала диабетом и сделала укол инсулина за час до посадки. Однако в воздухе ей внезапно стало плохо.

К несчастью, ни у экипажа самолета, ни у других пассажиров не оказалось необходимых лекарств. В итоге женщина скончалась. Как стало известно, от сердечного приступа, сообщает ntv.ru.

Капитан воздушного судна принял решение не делать посадку, хотя до окончания пути оставалось еще три часа полета. Тело оставили на полу в проходе между сиденьями, накрыв одеялом.