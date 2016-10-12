Ребенку пришлось украсть у родителей золото, чтобы откупиться от педофила

В городе Георгиевск Ставропольского края произошел чудовищный инцидент: ребенок украл у родителей золотые украшения, чтобы откупиться от педофила, который его преследовал и угрожал повторным актом насилия.

Некоторое время назад 55-летний преступник совершил действия сексуального характера в отношении 13-летнего школьника, затащив его в лесополосу неподалеку от города. Как сообщает портал Life, мальчик испугался и не стал рассказывать родителям о случившемся. Позже педофил подкараулил ребенка на улице и заявил, что снова изнасилует его, если тот не принесет ему из дома деньги и драгоценности.

Мальчик вынес из дома ценности общей стоимостью 28 тысяч рублей. Впоследствии мать и отец обнаружили пропажу, и школьнику пришлось рассказать правду. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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