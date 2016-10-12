В Москве жених угодил под следствие прямо со свадьбы

То ли жених оказался скрягой, то ли банкротом, теперь предстоит выяснить следствию. 41-летнего мужчину задержали по подозрению в обмане.

Решив отпраздновать свадьбу в одном из ресторанов столицы, жених сделал заказ и даже внес предоплату в размере 20 тысяч рублей. Однако, когда отгремел марш Мендельсона, все были развлечены и накормлены, он вдруг пошел на попятную и отказался платить по счету, в котором значилось ни много ни мало, а сто тысяч рублей, сообщает lenta.ru.

При этом, не думая долго, горе-жених просто встал и ушел, прихватив с собой новоиспеченную супругу, да и всех своих гостей. Администратору ресторана ничего не оставалось, как обратиться в полицию. Теперь новобрачному грозит до двух лет тюрьмы.