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Ребенку пришлось украсть у родителей золото, чтобы откупиться от педофила
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В Москве жених угодил под следствие прямо со свадьбы
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Шансы юношеской сборной России по футболу на попадание на ЧЕ-2017 минимальны
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В Воркуте вновь возникли проблемы на шахте
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Молодежная сборная России по футболу провалила отборочный турнир на ЧЕ-2017
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На Савеловском направлении МЖД вагоны сошли с рельсов
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Девочка-подросток застрелилась под Тулой
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Моряки с затонувшего у берегов Крыма крана доставлены в больницу
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Неудачное репутационное решение в Иркутской области
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Названа ожидаемая ключевая ставка ЦБ в будущем году
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Совфед дал добро на бессрочное размещение ВКС в Сирии
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В Санкт-Петербурге заключенный принес жертву Сатане, отрезав мизинец на ноге
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В Дагестане ввели режим КТО
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Торговые павильоны загорелись на востоке Москвы
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Минобороны РФ обвинило Джонсона в русофобии
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На востоке Москвы обнаружен труп школьницы
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Школьница из Красноярска ранила ножом двух ровесниц
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Плавучий кран с экипажем затонул у берега Крыма
|11.10 23:06
Создаваемое вместо Минспорта агентство может возглавить Жуков
|11.10 22:43
Трамп возмутился отсутствием поддержки со стороны республиканцев в скандале с “мужским трепом”
|11.10 22:17
Песков опроверг слухи о том, что Путин выдвинул кандидатуру Исинбаевой на пост главы ОКР
|11.10 21:17
Российский МИД прокомментировал призыв Джонсона к пикетированию посольства России
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В Самаре столкнулись одиннадцать автомобилей
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МОК лишил Белобородову золотой медали из-за допинга
|11.10 18:02
Полиция не подтвердила информацию о краже багажника с телом старушки
|11.10 17:50
В Кремле не считают, что Сечин против ограничения добычи нефти
|11.10 17:41
Путин призвал успехи легально принимающих допинг спортсменов учитывать отдельно
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Пациент застрелил дерматовенеролога прямо на приеме
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Кремль: американская ПРО - угроза российской нацбезопасности
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Мать Федора Смолова рассказала, почему ее сын расстался с Лопыревой