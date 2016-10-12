В Воркуте вновь возникли проблемы на шахте

В среду, 12 октября, на шахте "Заполярная-2" в Воркуте сработал датчик угарного газа.

В настоящий момент, согласно последним данным, проводится экстренная эвакуация рабочих из шахты "Заполярная". Как сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах Воркуты, датчик угарного газа сработал в конвейерном штреке пласта "Тройной". Специалисты, прибывшие на места не обнаружили горения.

Сейчас в шахте вентиляция и электроснабжение работают в штатном режиме. С каждым шахтером - а их всего 140 - установлена связь, все они чувствуют себя хорошо.

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