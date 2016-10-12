Девочка-подросток застрелилась под Тулой

Девочка-подросток покончила жизнь самоубийством в городе Новомосковске Тульской области.

По факту гибели школьницы возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства". Как сообщила старший помощник руководителя СК РФ Татьяна Грызлова, накануне вечером 14-летняя девочка осталась одна дома, закрылась в ванной комнате и застрелилась из охотничьего ружья.

На месте трагедии была обнаружена предсмертная записка, в которой девочка призналась, что самостоятельно решила уйти из жизни. Текст записки не разглашается, передает "Российская газета".

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