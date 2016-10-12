В Дагестане ввели режим КТО

Утром в среду, 12 октября, в дагестанском селе Губден был введен режим контртеррористической операции.

О том, что в населенном пункте Карабудахкентского района Дагестана проводится спецоперация, сообщили сегодня в национальном антитеррористическом комитете. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя оперативного штаба НАК, режим КТО был введен сегодня в 9.50 по московскому времени.

В настоящий момент сотрудниками правоохранительных органов республики проводятся активные мероприятия по поиску боевиков, а также их пособников.

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