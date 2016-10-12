В Санкт-Петербурге заключенный принес жертву Сатане, отрезав мизинец на ноге

Неординарный случай членовредительства произошел в одном из СИЗО в Санкт-Петербурге. Во время обхода в одной из камер обнаружили 27-летнего заключенного, который отрезал себе мизинец на правой ноге заточкой из ложки и истекал кровью.

Уже в медсанчасти он рассказал, что не хотел навредить себе намеренно, а лишь принес, таким образом, жертву Сатане. Перед тем, как совершить обряд, он рисовал на стенах камеры оккультные символы, сообщает life.ru.

Осужденный был пригорен к шести годам заключения по обвинению в организации преступного сообщества, которое действовало сразу в ряде регионов страны и промышляло мошенничеством. Причем, довольно интеллектуальным. Так, установлено, что преступники рассылали письма с вирусом компаниям, которые занимались продажей железнодорожных билетов. Когда те открывали программу, мошенники получали доступ к их базам данных, оформляли билеты, а деньги обналичивали.

Кстати, обследование, которое проводилось ранее, показало, что заключенный склонен к самоубийству и членовредительству.